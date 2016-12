Die Burschen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren hatten die aus der Türkei stammende Austauschstudentin auf eine WC-Anlage verfolgt und fielen über sie her, als sie eine Kabine betrat.

Weil sie sich wehrte, schlug ihr einer der Burschen laut Anklage den Kopf gegen die Klomuschel. Sie trug Blutergüsse am ganzen Körper, Würgespuren am Hals und Einblutungen an den Schultern und am rechten Oberarm davon. Wie aus der Anklage hervorgeht, leidet die junge Frau seither an einer posttraumatischen Belastungsstörung, die einem psychiatrischen Gutachten zufolge einer schweren Körperverletzung gleichzusetzen ist. Sollten die Angeklagten schuldig gesprochen werden, drohen ihnen bis zu siebeneinhalb Jahre Haft.