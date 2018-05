Der Niederösterreicher unterlag in der ersten Runde des mit 561.345 Euro dotierten Münchner Turniers dem Deutschen Mischa Zverev nach 1:12 Stunden mit 4:6,3:6.

Der in der Weltrangliste auf Platz 422 liegende Haider-Maurer nahm sein "protected ranking" in Anspruch und kam damit in den Hauptraster. Gegen den älteren der Zverev-Brüder bestritt der 31-Jährige sein erstes Duell. In beiden Durchgängen konnte er ein frühes Break zwar gutmachen, für einen Satzgewinn war dies aber zu wenig.