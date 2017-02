Der topgesetzte Dominic Thiem musste sich nach einem Freilos im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Sofia im ersten Aufeinandertreffen mit dem Georgier Nikolos Basilaschwili nach 78 Minuten mit 4:6,4:6 beugen.

Für Thiem ist seine Premiere bei diesem Event in der bulgarischen Hauptstadt damit danebengegangen. Der 23-jährige Niederösterreicher tritt nun kommende Woche beim ATP-500-Turnier in Rotterdam an.