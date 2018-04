Der in der Weltrangliste auf Platz 13 abgerutschte Serbe zog beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo am Montag problemlos in die zweite Runde ein. Gegen seinen Landsmann, den Qualifikanten Dusan Lajovic (ATP-93.), benötigte er beim 6:0,6:1 weniger als eine Stunde.

In Djokovics Betreuer-Box sitzt in Monte Carlo erstmals wieder Marian Vajda, mit dem der 30-Jährige zwischen 2006 und 2017 seine größten Erfolge gefeiert hatte. Die Zusammenarbeit mit Andre Agassi und Radek Stepanek fruchtete zuletzt nicht, das Comeback nach einer halbjährigen Verletzungspause missglückte. Beide gehören nicht mehr dem Team des früheren Weltranglisten-Ersten an.

Djokovic hatte heuer bei den Australian Open im Achtelfinale verloren. Nach einem erneuten Eingriff am rechten Ellbogen folgten Auftaktniederlagen in Indian Wells und Miami. In der zweiten Runde bekommt es Djokovic im Fürstentum mit dem Kroaten Borna Coric (ATP-39.) zu tun. Möglicher Achtelfinalgegner der Nummer 9 des Turniers wäre der Niederösterreicher Dominic Thiem (5).