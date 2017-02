Der 35-jährige Deutsch-Wagramer, der sich nach langer Auszeit wieder langsam nach oben arbeitet, nähert sich mit diesem Erfolg wieder an die Top 200 an.

Am Sonntag spielt der ehemalige Weltranglisten-Achte entweder gegen Casper Ruud (NOR) oder Martin Fucsovics (HUN). Der aktuelle ATP-257. hat mit dem Finaleinzug schon rund 40 Plätze gutgemacht. Holt er am Sonntag die 80 Punkte für den Turniersieg, kratzt er am Top-200-Status.