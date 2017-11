Federer bei ATP Finals im Halbfinale ausgeschieden .

Tennis-Superstar Roger Federer hat überraschend das Endspiel der ATP Finals in London verpasst. Der 36-jährige Schweizer verlor am Samstag im Halbfinale gegen den Belgier David Goffin 6:2,3:6,4:6. Goffin, der am Vortag ÖTV-Star Dominic Thiem eliminiert hatte, trifft im Finale auf den Sieger aus Grigor Dimitrow gegen Jack Sock.