Die größten Chancen rechnet sich der 18-fache Major-Turniersieger in Wimbledon aus. Auch bei den US Open in New York glaubt Federer an seine Möglichkeiten - im Gegensatz zu den French Open: "Ich muss mir die Frage stellen, wie viele Turniere ich mit Blick auf Roland Garros spielen will." Um in Paris zu reüssieren, sei eine perfekte Vorbereitung auf Sand unumgänglich.

Federer nimmt derzeit am ATP-Turnier in seiner Wahlheimat Dubai teil. Jüngst hatte der Australian-Open-Triumphator mit den Swiss Indoors in Basel einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Er dürfte seine Karriere damit zumindest bis 2019 fortsetzen wollen.