Den entscheidenden dritten Punkt für die Gastgeber fixierte Jo-Wilfried Tsonga mit einem Viersatzsieg gegen Dusan Lajovic. Letztmals standen die Franzosen 2014 im Finale. Damals unterlag man der Schweiz. Den bisher letzten von neun Titel sicherte sich Frankreich 2001.

Erstmals in der Geschichte des Tennis-Davis-Cups hat der Titelverteidiger den Abstieg aus der Weltgruppe hinnehmen müssen. Die Argentinier unterlagen ein Jahr nach dem ersten Triumph den Kasachen in Astana 2:3 und müssen damit den Weg in die Amerika-Zone 1 antreten. Im Play-off fehlten den Südamerikanern die Leistungsträger Juan Martin del Potro und Federico Delbonis.

Michail Kukuschkin sicherte dem Gastgeber im dritten Einzel mit einem Dreisatzsieg gegen Diego Schwartzman den entscheidenden dritten Punkt. Das finale Einzel am Sonntag wurde nicht mehr ausgespielt. Schwartzman hatte am Freitag gegen Dimitri Popko den einzigen Sieg für die Gauchos geholt.