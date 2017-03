Überraschend klar hat der Lichtenwörther Dominic Thiem am Mittwoch (Ortszeit) das Viertelfinale des mit 7,91 Millionen Dollar dotierten Tennis-ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht. Er fertigte den Franzosen Gaël Monfils mit 6:3, 6:2 ab. Am Donnerstag trifft Thiem nun auf den Schweizer Stan Wawrinka.