Der 37-jährige Steirer und der Kroate besiegten im Halbfinale der mit 35,67 Mio. Euro dotierten Australian Open Ben McLachlan/Jan-Lennard Struff (JPN/GER) nach 2:26 Stunden mit 4:6,7:5,7:6(4). Das Duo erreichte damit das dritte Endspiel in Folge.

Nach dem 13. Sieg en suite stehen Marach/Pavic nach Wimbledon 2017 in ihrem zweiten Major-Finale. Das Duo hat in diesem Jahr schon die Titel in Doha und Auckland geholt. In Endspiel treffen die beiden am Samstag entweder auf die US-Brüder Bob und Mike Bryan oder die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah.