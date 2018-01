Melbourne: Damen-Endspiel lautet Halep gegen Wozniacki .

Das Damen-Finale der mit 35,67 Mio. Euro dotierten Australian Open heißt Simona Halep gegen Caroline Wozniacki. Die topgesetzte Rumänin setzte sich am Donnerstag in einem Thriller gegen die Deutsche Angelique Kerber nach 2:20 Stunden mit 6:3,4:6,9:7 durch und kämpft am Samstag um ihren ersten Titel bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier.