Murray tritt in Brisbane wegen anhaltender Hüftprobleme nicht an. Im Damen-Turnier gab die Spanierin Garbine Muguruza in ihrem Startmatch auf, womit sie aus dem Nummer-1-Rennen vorerst ausstieg.Noch am Freitag war Murray bei einem Exhibition-Turnier in Doha nach der Absage von Novak Djokovic für den Serben eingesprungen, bestritt gegen den Spanier Roberto Bautista Agut immerhin einen Satz. Für den zweifachen Olympiasieger diente die 2:6-Niederlage wohl auch als Fitnesstest. Sein bisher letztes Match auf der Tour hat der ehemalige Weltranglisten-Erste am 12. Juli im Wimbledon-Viertelfinale gespielt.

Andy Murray teilte auf Instagram mit, er wolle am Wochenende entscheiden, ob er in Australien bleibt oder nach Hause fliegt und sich womöglich doch operieren lässt. Dies will er eigentlich vermeiden, weil die Aussichten auf eine vollständige Genesung nach seinen Worten nicht so hoch sind, wie er dies hofft. Bisher lässt er sich konservativ behandeln.

Allerdings stellte Murray nach Trainingssätzen gegen Top-Spieler fest, dass er noch nicht wieder auf dem von ihm gewünschten Niveau spielen kann. Murrays Stärke liegt in der Defensive, er verwickelt seine Gegner oft in lange Ballwechsel und kontert sie dann aus.

Der einstige Wimbledon- und US-Open-Champion erklärte, er mache seit Monaten eine schwere Zeit durch und vermisse das Tennis sehr. "Ich würde alles geben, um wieder da draußen zu sein", schrieb Murray. "Erst in den vergangenen Monaten habe ich begriffen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Jedes Mal, wenn ich nach dem Schlafen oder einem Nickerchen aufwache, hoffe ich, dass es besser wird." Es sei ziemlich demoralisierend, auf den Platz zu gehen und es nicht das Level sei, dass auf diesem Leistungsniveau nötig sei.

Von den altgedienten Top-Spielern ist derzeit nur der Schweizer Roger Federer gesund. "Ich halte sehr viel von Pausen und Urlaub. Man muss Entzündungen heilen lassen und sich Zeit geben. Langlebigkeit war immer ein wichtiger Teil meines Spiels", sagte Federer vor Beginn des Hopman Cups in Melbourne und fügte hinzu, er gehe davon aus, dass wahrscheinlich zwei Topspieler bei den Australian Open fehlen.

Der durch seine Spielpause auf Weltranglistenplatz 16 zurückgefallene Murray wäre in Brisbane in der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner Ryan Harrison ins Turnier eingestiegen. Stattdessen kam der Deutsche Yannick Hanfmann zu einem Hauptfeldticket mit Erstrunden-Freilos. Für Brisbane hatte davor schon Rafael Nadal abgesagt, der Spanier leidet nach wie vor an Knieproblemen.

Muguruza war in einem Dreikampf mit der Rumänin Simona Halep und der Dänin Caroline Wozniacki um die Topsetzung bei den Australian Open in diese Woche gegangen. Gegen die Serbin Aleksandra Krunic musste die Wimbledon-Siegerin aber am Dienstag beim Stand von 7:5,6:7(3),1:2 wegen Krämpfen in beiden Beinen aufgeben. Die 24-Jährige war mit ihrer Leistung zufrieden und über die Krämpfe nicht beunruhigt: "Ich habe selten Krämpfe, vielleicht war es wegen der Hitze."

Es ist die insgesamt vierte Aufgabe bzw. Nichtantreten Muguruzas in Brisbane in Folge nach 2015 (Knöchel), 2016 (linker Fuß) und 2017 (rechter Oberschenkel).