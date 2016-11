Nach Djokovic-Niederlage ist Weg für Murray frei .

Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic muss nach seinem frühen Aus in Paris um seinen Status als Weltranglisten-Erster bangen. Die Nummer eins der Welt verlor am Freitag im Viertelfinale des Masters-Series-Turniers gegen den Kroaten Marin Cilic 4:6,6:7(2). Zieht Wimbledonsieger Andy Murray nun in Paris ins Endspiel ein, löst er Djokovic an der Spitze der Weltrangliste ab.