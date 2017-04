Die ehemalige Weltranglistenerste besiegte am Mittwoch beim Sandplatzturnier in Stuttgart die ungesetzte Italienerin Roberta Vinci 7:5,6:3. In der zweite Runde trifft die fünffache Grand-Slam-Siegerin auf ihre Landsfrau Jekaterina Makarowa.

Scharapowa ist in Stuttgart, wo sie 2012 bis 2014 den Titel geholt hat, dank einer Wildcard im Einsatz. Auch bei den kommenden Turnieren in Madrid und Rom darf sie durch Wildcards im Hauptbewerb spielen. Dieses Vorgehen der Turnierveranstalter sorgte bei einigen Konkurrentinnen für Unmut. Ob sie für die French Open ebenfalls eine Wildcard erhält, entscheidet sich am 16. Mai.