Thiem auch in Paris früh gescheitert .

Tennis-Profi Dominic Thiem ist wie beim Wiener Stadthallenturnier auch in Paris früh gescheitert. Der Weltranglisten-Achte unterlag dem US-Amerikaner Jack Sock am Mittwoch in der zweiten Runde des Masters-Turniers glatt 2:6,4:6 und muss damit doch noch um seine Teilnahme am ATP-Finale der besten acht Saisonspieler in London zittern.