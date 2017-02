Thiem besiegte in Rio de Janeiro Tipsarevic .

Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, hat in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) in seinem Erstrundenspiel beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro den Serben Janko Tipsarevic in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5 besiegt. Das Turnier ist mit 1,44 Mio. Dollar (1,37 Mio. Euro) dotiert.