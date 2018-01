Thiem hatte zuletzt für das Halbfinale in Doha wegen einer fiebrigen Erkältung passen müssen. Am Mittwoch verlor er dann sein Auftaktmatch in Melbourne gegen den nach sechs Monaten Pause zurückgekehrten zwölffachen Major-Sieger Novak Djokovic aus Serbien klar. Das Schauturnier in Melbourne sollte Thiems letzter Test vor den Australian Open sein.