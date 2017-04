Mit einem hart erkämpften 7:6(5),6:2-Erfolg über den Briten Daniel Evans hat sich Tennis-Star Dominic Thiem am Donnerstag im dritten Anlauf erstmals für das Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Barcelona qualifiziert. Der 23-jährige Niederösterreicher gewann im zweiten Duell mit dem 43. im Ranking nach 82 Minuten und revanchierte sich für die Viertelfinal-Niederlage im Jänner 2017 in Sydney.

Thiem trifft nun am Freitag überraschend erstmals auf den Lucky Loser Yuichi Sugita aus Japan, der den als Nummer 7 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta mit 6:3,6:3 aus dem Bewerb nahm. Der als Nummer vier gesetzte Thiem hat bisher 90 ATP-Punkte bzw. ein Preisgeld von brutto 58.245 Dollar (53.470 Euro) sicher.

Gegen Sugita hat Thiem bisher noch nie gespielt. Der Lichtenwörther ist aber sicher gewarnt, hat der 28-jährige Weltranglisten-91. doch zuvor auch schon den als Nummer 7 gesetzten Franzosen Richard Gasquet mit 7:6 im dritten Satz niedergerungen. Thiem ist als Nummer 9 im ATP-Ranking freilich dennoch haushoher Favorit. Sollte er sich durchsetzen, winkt ihm ein Halbfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Andy Murray.

Thiem und sein Gegner mussten wegen Regens rund viereinhalb Stunden warten, ehe sie auf den Court einlaufen durften. Dementsprechend tief waren die Platzverhältnisse auch, und es entwickelten sich teilweise sehr lange Ballwechsel. Im dritten Game wehrte Thiem einen Breakball ab und ließ dann selbst bei 4:3 zwei Breakbälle gegen Evans aus. Der umkämpfte erste Satz ging ins Tiebreak, in dem Thiem zwar schnell 0:2 zurücklag, dann aber auf 6:2 davonzog. Erst mit seiner vierten Chance stellte der siebenfache Turniersieger die 1:0-Satzführung her.

Satz zwei begann Thiem ausgezeichnet, denn ihm gelang sofort ein Break zu Null. Er musste dann seinerseits gleich im Anschluss drei Breakbälle abwehren, eher er auf 2:0 stellte. Auch beim Stand von 3:2 musste Thiem zwei Chancen seines Gegners zum Rebreak abwehren. Als Thiem das zweite Break zum 5:2 gelang, war der Widerstand von Evans gebrochen.

Nach einem Achtelfinale aus der Qualifikation heraus 2014 sowie einem Erstrunden-Aus 2015 steht er damit in Barcelona in der Runde der letzten acht. Für das Erreichen des Halbfinales winken Thiem 180 ATP-Zähler bzw. 114.540 Dollar brutto (105.150,10 Euro).

Ebenfalls im Viertelfinale steht bereits Rafael Nadal, der diese Woche nach Monte Carlo auch in Barcelona seinen 10. Titel holen möchte. Der Spanier setzte sich gegen Kevin Anderson (RSA) 6:3,6:4 durch.