Der Deutsche (ATP-24.) hatte zuletzt mit einem Finalsieg über US-Open-Sieger Stan Wawrinka in St. Petersburg seinen ersten Titel geholt.

Murray und Nadal führen das Feld an

Thiem und Zverev, die auch befreundet sind, sind einander in diesem Jahr schon drei Mal gegenübergestanden - und alle bisherigen Duelle gingen an den Niederösterreicher. Im Semifinale von München setzte sich Thiem mit 4:6,6:2,6:3 durch, im Finale von Nizza mit 6:4,3:6,6:0 und in der dritten Runde der French Open mit 6:7(4),6:3,6:3,6:3.

Bei den mit 4,164 Mio. Dollar dotierten China Open kommt es allerdings erstmals auf Hartplatz zum Hit der beiden Jungstars. Der Sieger der Begegnung trifft entweder auf den US-Amerikaner Jack Sock oder Zhang Ze (CHN).

Das Feld wird von Wimbledon- und Olympiasieger Andy Murray (GBR) vor Rafael Nadal (ESP) und Milos Raonic (CAN) angeführt. Thiems erster gesetzter Gegner bei programmgemäßem Verlauf wäre übrigens im Viertelfinale David Ferrer (ESP-5), im Halbfinale könnte Murray warten.

Für Thiem ist es der zweite Auftritt in Peking nach 2015. Im Vorjahr war er gleich in Runde eins an John Isner (USA) gescheitert.