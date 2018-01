Der Einstieg von Dominic Thiem in die Tennis-Saison 2018 nimmt bisher einen positiven Verlauf. Nach Niederlage und Sieg in der vergangenen Woche bei einem Exhibition-Turnier in Abu Dhabi besiegte der Lichtenwörther beim ATP-Turnier in Doha nach dem Russen Jewgenij Donskoj (7:6/3,6:3) am Mittwoch auch Aljaz Bedene. Thiem steht nach einem 7:5,6:4 gegen den Slowenen im Viertelfinale.

Der erst Mitte Dezember vom britischen zurück zum slowenischen Verband zurückgewechselte Bedene hatte in der ersten French-Open-Runde 2015 schon im ersten Tour-Vergleich mit Thiem den Kürzeren gezogen. Diesmal wehrte er sich im ersten Turnierantritt nach seinem zweiten Verbandswechsel nach Kräften, Satzgewinn gelang ihm gegen die Nummer eins des Events aber keiner.

Thiem glückte sein erstes Break zum 3:1 im ersten Satz, sein 28-jähriger Gegner schlug aber zum 3:4 zurück. Bis zum 6:5 für Thiem ging es in Folge mit dem Aufschlag, ehe der Favorit im zwölften Game im entscheidenden Augenblick zum zweiten Mal ein Service-Game des Weltranglisten-49. durchbrach.

Im zweiten Durchgang bewies Thiem erneut Qualitäten, indem er Bedene zum 6:4 erstmals ein Spiel abnahm und damit nach 1:46 Stunden als Sieger vom Platz ging. Davor hatte der Lichtenwörther mehrere Chancen auf ein Break, insgesamt ließ er im Match zwölf solcher Gelegenheiten aus. Neun Asse und der Gewinn von 79 Prozent der Punkte, wenn er seinen ersten Aufschlag ins Feld brachte, sollten ihn aber zufriedenstimmen.

Seinen Donnerstag-Gegner erfuhr der Weltranglisten-Fünfte erst im letzten Center-Court-Spiel des Tages. Es geht entweder gegen den als Nummer fünf gesetzten Franzosen Richard Gasquet oder den griechischen Qualifikanten Stefanos Tsitsipas. Gasquet und Thiem waren vor Beginn dieses Matches die einzigen beiden im Turnier verbliebenen Gesetzten.