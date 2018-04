Der mit einem Auftakt-Freilos versehen gewesene Niederösterreicher gewann am Mittwoch in der zweiten Runde dieses Sandplatz-Events gegen den spanischen Wildcard-Spieler Jaume Munar in 90 Minuten 7:6(8),6:1. Thiems nächster Gegner wird am Donnerstag Jozef Kovalik (SVK-LL) oder Guido Pella (ARG) sein.