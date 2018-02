Der Deutsch-Wagramer Gerald Melzer hat auch sein drittes Einzel bei einem Heim-Davis-Cup gewonnen. Nach zwei Siegen im vergangenen September in Wels gegen Rumänien feierte der 27-Jährige am Freitag im VAZ St. Pölten nach 2:15 Stunden einen 2:6,7:5,6:4-Sieg gegen Ilja Iwaschka und brachte Österreich damit im Erstrunden-Länderkampf der Europa/Afrika-Zone I gegen Weißrussland mit 1:0 in Führung.

Es war ein hartes Stück Arbeit, bis dem jüngeren der Melzer-Brüder die Revanche für die Viersatzniederlage gegen den 23-jährigen Iwaschka im vergangenen April in Minsk geglückt war. Lange Zeit hatte es schlecht für Rot-Weiß-Rot ausgesehen. Österreichs Nummer zwei hatte nicht zu seinem Spiel gefunden und zu fehlerhaft agiert, Iwaschka reichte im ersten Satz eine solide Leistung zu Breaks zum 2:0 und 5:2 bzw. der Satzführung.

"Die ersten drei Games sind sehr bitter gelaufen. Ich hatte drei Spielbälle und war 3:0 hinten. Er hat auch dann besser gespielt mit der Führung", blickte Melzer nach der Partie auf den frühen 0:3-Rückstand zurück, als dann auch irgendwann einmal aus Ärger der Schläger flog. Im zweiten Durchgang hielt sich der Lokalmatador aber besser im Spiel, nach breaklosem Verlauf hatte er aber bei 4:5 jedoch gegen den Match-Verlust zu servieren.

"Da hat mir dann das Publikum geholfen. Als ich das Break dann gehabt habe, ist es so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe", erklärte Melzer. Er fing sich über den Kampf und riss das Spiel an sich. Mit sechs Spielgewinnen en suite lag der Weltranglisten-98. bei einem 3:0 in Satz drei plötzlich mit zwei Breaks voran. Melzer: "Ich glaube, zu fighten ist mir dann sehr, sehr leicht gefallen mit dem Publikum." Iwaschka verkürzte auf 2:3, dann ging es mit dem Service.

"Ich bin froh, das noch gewonnen zu haben. Im Endeffekt zählt nur der Punkt", resümierte Melzer. "Das sind die Momente, für die ich spiele. Die Halle war voll, das Publikum ist voll mitgegangen. Das sind die Matches, die in Erinnerung bleiben. Es war absolut geil." Damit revanchierte er sich auch für die Niederlage seines Bruders Jürgen in Minsk gegen Iwaschka. "Die Niederlagen gegen ihn von mir und meinem Bruder haben schon sehr wehgetan."

In dem nun in Niederösterreichs Landeshauptstadt von ihren Eltern vor Ort verfolgten Match sei für ihn ein Vorteil gewesen, dass er vom Duell aus dem April schon gewusst habe, was mit Iwaschka auf ihn zukommen würde. In seiner persönlichen Davis-Cup-Bilanz verkürzte Melzer auf vier Siege bei fünf Niederlagen. Bisher war er ausschließlich im Einzel im Einsatz.

Thiem war im Anschluss daran im Duell mit dem 28-jährigen Dzmitri Zhyrmont klarer Favorit. Der Länderkampf wird in jedem Fall am Samstag entschieden, da unterhalb der Weltgruppe nur noch an zwei Tagen und "best of three" gespielt wird. Vor der Thiem-Partie hatten die Doppel-Asse Julian Knowle und Alexander Peya vom Weltverband (ITF) für zumindest 20 Davis-Cup-Auftritte den "Commitment Award" erhalten.