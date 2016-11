Thiem unterlag Raonic und schied bei ATP-Finals aus .

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat am Donnerstag bei den ATP-Finals in London sein letztes Match in der Gruppe "Ivan Lendl" gegen den Kanadier Milos Raonic mit 6:7(5),3:6 verloren und damit den Aufstieg ins Semifinale verpasst.