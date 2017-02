Brandstiftung in Wohnblock: Drei Personen im Spital .

Ein Feuer in einem Wohnblock in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in der Nacht auf Dienstag war nach Polizeiangaben gelegt. Das Landeskriminalamt ermittelt, ein angezündetes Möbelstück am Gang dürfte den Brand verursacht haben, teilte die NÖ Polizei auf Anfrage mit.