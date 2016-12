Das bestätigte am Mittwoch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Zuvor hatte es geheißen, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen Kontaktmann von Amri handelt. Es soll sich um einen 40-jährigen Tunesier handeln, der in Berlin lebt.

Immer mehr Details werden auch zu Amris Aufenthalt in Deutschland und dessen Flucht nach der Tat bekannt. So soll Amri offenbar auch durch die Niederlande geflüchtet sein. Der Tunesier sei in der Nacht zum 22. Dezember von der niederländischen Stadt Nimwegen mit einem Fernbus ins ostfranzösische Lyon gefahren, verlautete am Mittwoch aus französischen Ermittlerkreisen. Nimwegen liegt nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

Der Bus fuhr den französischen Ermittlern zufolge zum Bahnhof Lyon-Part-Dieu, wo Amri später von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Von Lyon aus fuhr der 24-Jährige mit dem Zug in die französische Alpenstadt Chambéry und dann nach Italien. Er wurde schließlich in der Nacht zum 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen.

Nach Recherchen des Westdeutschen Rundfunks war der Tunesier im Ruhrgebiet deutlich besser vernetzt als bisher angenommen. Er soll während seiner Zeit in Nordrhein-Westfalen ein Dutzend Moscheen besucht haben.

Er soll zudem sehr gute Kontakte nach Dortmund gehabt und einen Schlüssel zu einer Moschee besessen haben, in der er übernachtete. Seit Ende 2015 sei er regelmäßig zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet gependelt.

Amri wurde Freitagnacht von italienischen Polizisten in Sesto San Giovanni nördlich von Mailand erschossen. Statt bei der Personenkontrolle seinen Ausweis zu zeigen, zog er eine scharfe Pistole aus seinem Rucksack und eröffnete das Feuer auf die Beamten. Diese schossen zurück. Nach dpa-Informationen befindet sich die Leiche weiterhin in der Gerichtsmedizin in Mailand, da die Obduktion noch nicht abgeschlossen ist.

Unterdessen wurde bekannt, dass der beim Terroranschlag getötete Lastwagenfahrer aus Polen am Freitag in seiner Heimat beigesetzt wird. Der Trauergottesdienst und die Beerdigung sollen in Banie bei Stettin stattfinden, teilte sein Arbeitgeber, die Speditionsfirma Ariel Zurawski, am Mittwoch auf Facebook mit.

Zugleich dankte die Firma im Namen der Familie von Lukasz U. für die Beileidsbekundungen und Worte der Unterstützung aus aller Welt. Bilder zeigten auch Kondolenzschreiben aus Deutschland.

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri hatte den Lastwagen am 19. Dezember entführt und als Waffe bei seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche eingesetzt. Lukasz U. wurde erschossen auf dem Beifahrersitz gefunden.