In den sozialen Online-Netzwerken wurden Bilder von überfluteten und beschädigten Straßen verbreitet. Nach Behördenangaben waren insgesamt mehr als 380.000 Menschen aus acht Provinzen von den Überschwemmungen betroffen, einen offiziellen Evakuierungsplan gab es nicht. In Südostasien gibt es in der Regenzeit regelmäßig Hochwasser. Im Oktober waren bei Überschwemmungen in Vietnam mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen.