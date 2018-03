In den vergangenen 50 Jahren gab es nur drei Jahre (1971, 1985 und 1987), in denen Kaltluftausbrüche kälter waren, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag.

"Wobei die Intensität der Kälte je nach Höhenlage unterschiedlich ungewöhnlich war", sagte Alexander Orlik von der ZAMG. In den Niederungen liegt der Februar 2018 um 2,0 Grad unter dem vieljährigen Mittel und kommt damit gerade noch unter die 70 kältesten Februar-Monate seit Messbeginn. Auf den Bergen war es dagegen der 20. Platz der kältesten Februar-Monate, hier war es um 3,9 Grad zu kalt. Beachtlich war auch, wie extrem kalt es zeitweise in höheren Luftschichten war. Einen Wert wie die minus 31,9 Grad am Sonnblick am 27. Februar gab es zuletzt vor 31 Jahren.

Es gab auch jede Menge Extremwerte: Am 26. Februar wurden in St. Michael im Lungau (S) minus 25,2 Grad gemessen. Das ist hier der tiefste jemals im Februar gemessene Werte und die Messreihe reicht bis 1968 zurück (alter Rekord hier: minus 24,6 Grad am 3. Februar 1991). Auch in Flattnitz (K) wurde am 26. Februar mit minus 25,4 Grad ein neuer Februar-Kälterekord verzeichnet. Der bisherige Rekord stammte hier vom 27. Februar 1986 mit minus 23,0 Grad. Die Messstation besteht seit 1970.

Stellenweise wurden noch nie so spät im Jahr ganztägig so tiefe Temperaturen wie am Montag gemessen. Zum Beispiel lag die Höchsttemperatur am 26. Februar in Reutte (T) bei minus 11,6 Grad. Die bisher tiefste Höchsttemperatur zu dieser Jahreszeit (Auswertung für Ende Februar bis März) war hier minus 11,0 Grad am 6. März 1971. Ähnliches gilt für Seefeld (T): Hier kam die Temperatur am 26. Februar nicht über minus 12,3 Grad hinaus. Der bisher tiefste Höchstwert so spät im Jahr war minus 12,2 Grad am 6. März 1971.

Am 27. Februar wurden am Sonnblick-Observatorium der ZAMG minus 31,9 Grad gemessen. In den vergangenen 50 Jahren gab es nur drei Jahre, in denen es hier kälter war: 1971 (minus 33,2 Grad), 1985 (minus 32,4 Grad) und 1987 (minus 32,7 Grad). "Oder anders gesagt: Dieser Februar brachte den intensivsten Kaltluftvorstoß (von tiefen bis in hohe Luftschichten) seit 31 Jahren", so die ZAMG. Die Sonnblick-Temperatur entsprach in etwa der Temperatur der Luftmasse der freien Atmosphäre.

Ungewöhnlich für Mitte Februar bis Mitte März war auch die Folge an Tagen mit Tagesmaxima unter minus fünf Grad. Auf der Wetterstation Hohe Warte in Wien gab es so spät zuletzt im Jahr 1956 drei Tage hintereinander mit weniger als minus fünf Grad.

Die Niederschlagsmenge lag im Februar um 16 Prozent unter dem vieljährigen Mittel. Im Süden Österreichs fiel aber deutlich mehr Niederschlag. Im Süden Kärntens und in der südlichen Steiermark gab es sogar 125 bis 170 Prozent mehr Niederschlag als in einem durchschnittlichen Februar. Zudem brachte der Februar gleich 30 Prozent weniger Sonnenstunden als im vieljährigen Mittel. So trüb war es in den vergangenen 35 Jahren nur im Februar der Jahre 1999, 2009, 2013 und 2016.