Die Raubkatze ist am Donnerstag aus dem Schweizer Plättli Zoo in die Oststeiermark gebracht worden und lebt sich nun in seinem neuen Zuhause ein, teilte der Tierpark am Donnerstag mit. Im Vorjahr hatte der mähnenlose Löwe Brutus unerwartet eingeschläfert werden müssen.

Caesar wurde am 13. November 2015 in dem Schweizer Zoo geboren und hat dort seine ersten Monate mit seinen Eltern Louis und Lisa sowie seiner Schwester Cleo verbracht. Mit seinen eineinhalb Jahren ist der Löwe noch ein Jungtier und im Wachstum. Derzeit wiegt er knapp 100 Kilogramm. Am Donnerstag zog er in das "Caesars Palace", sein neues Löwenhaus, ein. Dafür wurde er mit Fleischstücken aus seiner Transportbox gelockt. Am Nachmittag hatte er seine erste Fütterung in Herberstein. Anschließend erkundete der Löwe sein neues Zuhause.

Kommende Woche soll Caesar auch ins Außengehege gelassen werden. Mit "Hausherr" Simba wird er allerdings noch nicht zusammengeführt. Erst müssen sich die beiden aneinander gewöhnen. Die Tierwelt Herberstein startet am Freitag mit der "Caesars Housewarming-Party" in die Saison. Besucher können den "neuen König" ab sofort sehen.