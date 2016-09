Der junge Mann war den Einsatzkräften aufgefallen, weil er mit dem Auto gegen eine Einbahnstraße gefahren war. Die Anhaltung der Polizei ignorierte er und raste davon - mit 180 km/h über die Autobahn und anschließend über eine Fußgängerzone.

In der Fußgängerzone in Rattenberg (Bezirk Kufstein) ließ der Afghane nach einem Reifenschaden sein Auto stehen, flüchtete zu Fuß weiter, wurde jedoch bereits kurze Zeit später von der Polizei gestellt.

Der junge Mann besitzt laut Polizei keinen Führerschein, der an Ort und Stelle durchgeführte Alkotest verlief positiv. Zudem konnte dem Afghanen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden nachgewiesen werden, der in derselben Nacht in Kufstein gemeldet worden war.