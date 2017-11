Alko-Lenker stürzte in Fußgängerunterführung .

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker aus Tschechien ist am frühen Sonntagabend in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) frontal gegen ein Eisengeländer gekracht und in der Folge rund vier Meter in eine Fußgängerunterführung gestürzt.