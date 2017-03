Auto stürzte rund 20 Meter ab .

Ein 26-jähriger Slowake ist in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Pkw in Sölden (Bezirk Imst) in Tirol rund 20 Meter über eine steile Böschung abgestürzt. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann die bestehende Kettenpflicht missachtet und auf der Schneefahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.