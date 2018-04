Oppitz-Plörer brachte es in der Direktwahl auf 24,28 Prozent. Die Grünen sind künftig mit zehn Mandaten im Stadtparlament vertreten, die Bürgermeisterliste FI, die gegenüber 2012 4,81 Prozentpunkte verloren hat, mit sieben.

Die FPÖ landete mit 18,56 Prozent auf dem zweiten Platz (acht Mandate). Bürgermeisterkandidat Rudi Federspiel verpasste die Stichwahl aber mit 21,27 Prozent. Die Volkspartei verlor dramatisch und landete mit minus 9,7 Prozentpunkten auf dem vierten Platz (12,17 Prozent und fünf Mandate). Die SPÖ kommt mit 10,32 Prozent auf dem fünften Platz zu liegen (vier Mandate).

Auch fünf kleine Listen errangen Mandate im Gemeinderat. Die NEOS kamen auf 4,73 Prozent bzw. zwei Mandate, der Tiroler Seniorenbund auf 2,27 Prozent und ein Mandat, die Liste Fritz 3,23 Prozent (auch ein Mandat) und das "Gerechte Innsbruck" heimste 3,10 Prozent ein (ein Mandat). Und auch die Liste ALI ist künftig im Gemeinderat vertreten: Sie erreichte 2,38 Prozent bzw. ein Mandat.

Grünen-Spitzenkandidat Georg Willi hat sich über die beiden ersten Plätze der Öko-Partei - sowohl in der Bürgermeisterdirektwahl als auch in der Listenwahl - "überwältigt" gezweigt. Er empfinde auch "einfach Demut", sagte Willi in einer ersten Reaktion vor Journalisten. Für die Stichwahl sah sich der Grünen-Frontmann jedoch nicht als Favorit. "Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer hat den Amtsbonus", schob er der Stadtchefin die Favoritenrolle zu. Zudem beginne das Rennen nun "wieder bei Null".

Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer hat sich ungeachtet des zweiten Platzes in der Bürgermeisterdirektwahl und der Verluste von Für Innsbruck bei der Listenwahl einigermaßen zufrieden gezeigt. "Ein Ziel habe ich erreicht, nämlich in die Stichwahl zu kommen", sagte die Stadtchefin vor Journalisten. Das zweite Ziel, nämlich stärkste Fraktion zu werden, sei hingegen nicht erreicht worden.

FPÖ-Spitzenkandidat Rudi Federspiel hat sich trotz Verpassens der Stichwahl nicht enttäuscht gezeigt. "Ich bin top zufrieden", sagte Federspiel der APA. Er verwies auf das Plus bei der Listenwahl, zudem liege er als Person "drei Prozente über der Partei". Überdies habe man zwei Stadtsenatssitze erobert. Und der blaue Frontmann machte klar, dass man Teil einer Koalition sein wolle: "Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen."

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich vom Abschneiden der Volkspartei "sehr enttäuscht". "Gerade in einer so schwierigen Situation ist es wichtig, kühlen Kopf zu bewahren, das Ergebnis nun in Ruhe zu analysieren und nicht voreilig falsche Schlüsse zu ziehen", so Platter. Im künftigen Gemeinderat werden die Schwarzen nur noch mit fünf Mandaten vertreten sein. 2012 waren es noch neun.

Die Wahlbeteiligung sank im Vergleich zu 2012 noch weiter und lag bei 50,38 Prozent. Das ist der schlechteste Wert seit 1945.