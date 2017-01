Innsbrucker wegen Terror-Verleumdung festgenommen .

Ein in Innsbruck lebender 61-Jähriger ist in Rumänien festgenommen worden, weil er fälschlicherweise einen Syrer des Terrorismus bezichtigt haben soll. "Er wurde am 29. Dezember in Rumänien aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen", erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Thomas Willam am Dienstag der APA und bestätigte damit einen Bericht des ORF Tirol.