Nach Felssturz: Ersatzstraße bis Freitag .

Nach einem Felssturz auf die Serfauser Straße (L19) in Tirol am Montag, durch den die drei Wintersportorte Serfaus, Fiss und Ladis (Bezirk Landeck) kurzfristig nicht erreichbar waren, wird derzeit intensiv an der Instandsetzung der Ladiser Straße als Ersatzzufahrt gearbeitet. Diese soll bis zum Freitag stehen, teilte das Land am Dienstag mit.