Skifahrer von Pistengerät überrollt und gestorben .

Ein Skifahrer ist am Mittwoch im Skigebiet Sölden in Tirol von einem Pistengerät überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Der Lenker habe mit seinem Fahrzeug bei Arbeiten an einem Zaun zurückgesetzt. Dabei habe er vermutlich den Skifahrer übersehen, der sich hinter ihm auf der Piste befand, teilten die Bergbahnen mit. Sofort eingeleitet Reanimationsversuche blieben erfolglos.