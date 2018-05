Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) tritt dabei gegen den Herausforderer der Grünen, Georg Willi, an. Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. Voraussichtlich gegen 19.00 Uhr präsentiert die Wahlbehörde das Ergebnis. Sprengelresultate werden davor nicht veröffentlicht.

Im ersten Durchgang, bei der Bürgermeister-Direktwahl am 22. April, ging Willi mit 30,88 Prozent deutlich vor Oppitz-Plörer durchs Ziel, die auf 24,28 Prozent der Stimmen kam. Sollte Willi den Bürgermeistersessel erobern, wäre er der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt.

Sowohl Oppitz-Plörer und Willi gaben sich bei der Stimmabgabe optimistisch und hofften vor allem auf eine möglichst rege Wahlbeteiligung. Den Kontrahenten war durchaus Anspannung und Nervosität anzusehen.

Oppitz-Plörer gab ihre Stimme gegen 12.30 Uhr in ihrem Heimatstadtteil Sieglanger im Westen Innsbrucks ab. Die Wahlbeteiligung werde sicher ein "entscheidender Faktor", meinte die 49-Jährige. Sie habe sich im Wahlkampf bemüht, möglichst alle Wähler für die Stichwahl für sich zu gewinnen - und nicht nur die heiß umkämpfte Gruppe der FPÖ-Wähler vom Urnengang am 22. April. Sollte es nicht mehr für den Stadtchefposten reichen, werde sie trotzdem in der Stadtpolitik bleiben, so Oppitz-Plörer zur APA. Dann werde sie den ihrer Liste zustehenden Stadtsenatssitz einnehmen.

Eine halbe Stunde vor seiner Kontrahentin war Willi in der Neuen Mittelschule im Stadtteil Hötting zur Wahl gegangen, wieder in Begleitung seiner Gattin Katharina. Und wie schon beim ersten Durchgang waren die Willis wieder mit den Fahrrädern vorgefahren. Für das grüne Urgestein ist es nicht nur ob seiner Chance, erster grüner Bürgermeister einer Landeshauptstadt zu werden, ein besonderer Tag. Der Bürgermeisterkandidat feiert heute auch seinen 59. Geburtstag.

Geburtstag schützt indes nicht vor Nervosität: Er habe "sehr unruhig geschlafen", bekannte Willi. Das Rennen für sich entscheiden werde derjenige, der besser mobilisieren habe können, so der grüne Frontmann vor Journalisten. Er werde dann obsiegen, wenn der Wunsch nach Veränderung, den er wahrnehme, so groß sei, dass die Bürger dafür in Kauf nehmen würden, sogar eine amtierende Bürgermeisterin abzuwählen.

Angesichts der erneut drohenden geringen Wahlbeteiligung - am 22. April wählten bereits nur 50,38 Prozent der Innsbrucker - plädierte Willi dafür, eine Debatte über die Einführung der Wahlpflicht zu führen. Denn vor allem auf kommunaler Ebene sei die geringe Bürgerbeteiligung nicht zu leugnen. Dabei könne auf dieser Ebene der unmittelbare Lebensbereich der Menschen beeinflusst werden.

Ein Trend hinsichtlich der Wahlbeteiligung war zu Mittag erneut nicht absehbar. Es gebe keine aussagekräftigen Rückmeldungen aus den Sprengeln, sagte ein Sprecherin der Stadt der APA.