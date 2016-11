Toter und Schwerstverletzter bei Lawinenunglück .

Eine achtköpfige Tourengeher-Gruppe aus den Niederlanden ist Samstag kurz vor 13.00 Uhr in Obergurgl (Bez. Imst) im Verwalltal von einer Lawine erfasst worden. Ein Tourengeher wurde getötet, eine weitere Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Das Unglück ereignete sich auf rund 3.000 Meter Höhe in der Gurgler-Gruppe im Gemeindegebiet von Sölden in felsdurchsetztem Gebiet.