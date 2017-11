Der junge Pkw-Lenker hatte auf der nassen Fahrbahn gegen 23.00 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zuerst rutschte er mehrere Meter auf der rechten Leitschiene entlang, bevor der Pkw gegen eine Steinwand katapultiert wurde. Von dort wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es auf den Rädern stehend zum Stillstand kam. Am Weg zurück in Richtung Fahrbahn überschlug sich das Auto mehrmals. Während des Überschlages dürfte die Jugendliche, die auf der Rückbank gesessen hatte, durch das Fenster aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der Lenker und noch zwei weitere Insassen des Fahrzeuges (20 und 19 Jahre) wurden ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.