Tiroler SPÖ-Chef Ingo Mayr tritt zurück .

Tirols SPÖ-Chef Ingo Mayr wirft nach anhaltenden Turbulenzen in der Partei das Handtuch. Mayr wird voraussichtlich am Parteitag am 22. Oktober nicht mehr kandidieren. Über die Gründe für seinen Rücktritt wird er in einer Pressekonferenz Montagabend berichten.