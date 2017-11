Ehemaliger LASK-Trainer Friedel Rausch gestorben .

Der ehemalige LASK-Trainer Friedel Rausch ist in der Nacht auf Samstag im Alter von 77 Jahren in seiner Schweizer Wahlheimat unerwartet an einem Herzversagen gestorben. Der Deutsche war beim Linzer Fußball-Club in der Saison 1996/97 der sportliche Chef. Rausch hatte sich 2006 aus dem Fußballgeschäft zurückgezogen.