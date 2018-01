Ikea-Gründer Ingvar Kamprad gestorben .

Der Gründer des schwedischen Möbelkonzerns Ikea, Ingvar Kamprad, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Kamprad sei in seinem Heim in Smaland friedlich eingeschlafen. Kamprad war einer der reichsten Menschen der Welt.