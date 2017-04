Das teilte die Asfinag am Dienstag in der Früh mit. Die Autobahn war bis 10 Uhr in Richtung Knoten Steinhäusl zwischen Hinterbrühl und Mayerling gesperrt. Bei der Ableitung von der Autobahn bildete sich im Frühverkehr ein kilometerlanger Stau, teilte der ÖAMTC mit.

Pkw auf Sattelschlepper aufgefahren

Ein Pkw war auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Der Autolenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zwei weitere Personen wurden verletzt, berichtete der ÖAMTC. "Christophorus 3" flog einen Mann ins Landesklinikum Wiener Neustadt.

Dieses Opfer hatte laut einem Club-Sprecher Brust- und Kopfverletzungen erlitten. Ein weiterer Autoinsasse wurde vom Team eines Notarztwagens versorgt und abtransportiert.