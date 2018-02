Österreich liegt auf Platz 16 .

Österreich kommt im neuen "Korruptionswahrnehmungsindex 2017" (CPI) von Transparency International (TI) auf Rang 16, ein Platz besser als im Jahr davor. Am geringsten eingeschätzt wird die Korruption dem Bericht zufolge in Neuseeland, Dänemark und Finnland. Für Österreich fordert Transparency ein Informationsfreiheitsgesetz, ein offenes Firmenbuch und Whistleblower-Schutz in der Privatwirtschaft.