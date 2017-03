Die international erfolgreiche Kaufmann war dort Medienberichten zufolge seit mehreren Tagen in Folge einer Erkrankung im Koma gelegen.

Von Kindesbeinen an stand die in Gröbming in der Steiermark geborene Tochter eines ehemaligen deutschen Offiziers und einer französischen Maskenbildnerin im Rampenlicht. Nach einem Filmdebüt in dem Zirkusfilm "Salto mortale" spielte sie sich als Neunjährige in dem Streifen "Rosen-Resli" unter der Regie von Harald Reinl 1954 in die Herzen der Kino-Zuschauer.

Für ihr Hollywooddebüt in "Stadt ohne Mitleid" (1961) erhielt Kaufmann einen Golden Globe, zwei Jahre später heiratete sie Hollywoodstar Tony Curtis. Zuletzt war sie vermehrt wieder am Theater zu sehen, darunter am Linzer Landestheater.