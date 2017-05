Merkel wirbt bei Putin für Zusammenarbeit mit Russland .

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat zu Beginn ihres Treffens mit dem Kremlchef Wladimir Putin in Sotschi für Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau geworben. "Russland ist natürlich ein wichtiger Partner", sagte Merkel am Dienstag in dem Schwarzmeer-Kurort.