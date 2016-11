Die Behörden des zentralamerikanischen Lands am Pazifik gaben vorsichtshalber eine Tsunami-Warnung aus, riefen zugleich aber zur Ruhe auf.

Die Erschütterungen waren auch in Nicaraguas Hauptstadt Managua sowie im Nachbarland Costa Rica zu spüren. Zunächst gab es aber keine Berichte über Schäden oder Opfer.

Nur eine Stunde zuvor war der Hurrikan "Otto" im Süden Nicaraguas an Land getroffen. Der Wirbelsturm der Kategorie Zwei brachte bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Stundenkilometern starken Regen über die Karibikküste des zentralamerikanischen Landes, wie ein Vertreter der Nationalen Notfallkommission im benachbarten Costa Rica mitteilte.

Das Auge des Sturms befand sich demnach südlich der Stadt Bluefields nahe der Grenze Nicaraguas und Costa Ricas. Angesichts des herannahenden Wirbelsturms ergriffen beide Länder Notmaßnahmen und brachten zahlreiche Menschen in Sicherheit. In Panama hatten die ersten Ausläufer von "Otto" für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Zwei Menschen starben durch einen Erdrutsch in der Nähe der Hauptstadt Panama-Stadt.