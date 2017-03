Zudem pocht die niederländische Regierung auf eine offizielle Entschuldigung Ankaras. Im Gegenzug hat die türkische Regierung den diplomatischen Vertreter der Niederlande einbestellt.

Regierungsvertreter in Den Haag verlangen in dem heftigen diplomatischen Konflikt auf eine offizielle Entschuldigung. Vor allem die Beschuldigungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan, der die Niederländer faschistisch und Nazis genannt hatte, müssten vom Tisch, sagte der sozialdemokratische Vizepremier, Lodewijk Asscher, am Montag im niederländischen Radio. "Es ist äußerst widerlich, dass ausgerechnet wir - mit unserer Geschichte - als Nazis beschimpft werden", empörte sich Asscher.

Die neutralen Niederlande waren im Zweiten Weltkrieg von 1940 bis 1945 von den Deutschen besetzt. Das Land hatte sehr unter der Besatzung und Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten gelitten. Etwa 104.000 jüdische Niederländer waren deportiert und von den deutschen Nazis ermordet worden.

Streit um das Auftrittsverbot

Die Türkei bestellte indes den diplomatischen Vertreter der Niederlande ein. Die Behandlung der türkischen Minister werde als Bruch des Wiener Abkommens über diplomatische Beziehungen gewertet, hieß es in Regierungskreisen. Zudem sei der Polizeieinsatz gegen türkische Demonstranten in Rotterdam unverhältnismäßig gewesen.

Der niederländische Generalkonsul in Istanbul, Robert Schuddeboom, kann unterdessen sein Konsulat in der türkischen Metropole wieder frei betreten und verlassen. Das verlautete am Montag aus europäischen Diplomatenkreisen in Istanbul. Im Streit um das Auftrittsverbot türkischer Minister in den Niederlanden war es am Samstag und Sonntag vor dem Konsulat zu Protesten gekommen. Die türkische Polizei hatte die diplomatische Vertretung vorübergehend vollständig abgeriegelt. Auch am Montag war vor dem Konsulat eine massive Polizeipräsenz zu sehen.

Das niederländische Außenministerium warnt unterdessen, Touristen sollten in der Türkei größere Versammlungen von Menschen sowie volle Plätze vermeiden. Von Reisen in die Türkei wird aber nicht generell abgeraten.

Das österreichischen Außenministerium hat derweil in seinen aktuellen Reisehinweisen vor einer möglichen Verschärfung der Lage in der Türkei gewarnt. "Eine Verschärfung, z.B. Festlegung einer Ausgangssperre kann jederzeit und kurzfristig erfolgen. Gültige Ausweispapiere sind stets mitzuführen", hieß es am Montag auf der Homepage des Ministeriums. In Hinblick auf das Referendum am 16. April über eine Änderung der Verfassung könnten im Zuge des Wahlkampfes und im Umfeld der Abstimmung Demonstrationen, Gewalt und Unruhen nicht ausgeschlossen werden.

Menschenansammlungen und Demonstrationen sollen gemeidet werden

Das Außenamt weist auch darauf hin, dass der am 20. Juli ursprünglich für drei Monate im ganzen Land verhängte Ausnahmezustand bis zum 19. April 2017 verlängert worden sei. Im Zuge dieser Entwicklungen könne es zu verstärkten Personenkontrollen kommen. "Es wird dringend empfohlen, Menschenansammlungen und Demonstrationen großräumig zu meiden, unbedingt die Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu beachten und die Reiseinformationen des Außenministeriums regelmäßig zu verfolgen", betont das Ministerium. Die Lage in den Badeorten an der türkischen Riviera und der Ägäisküste sei ruhig.

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hat unterdessen die Regierung in Ankara aufgefordert, ihre Beziehungen zu den Niederlanden zu suspendieren. Kilicdaroglu, Chef der kemalistischen Mitte-Links-Partei CHP, reagierte damit auf die jüngste Eskalation der Spannungen zwischen der Türkei und den Niederlanden, wie die Zeitung "Hürriyet Daily News" am Montag berichtete. Er richte einen "klaren Aufruf an die Regierung", so der CHP-Vorsitzende. "Wenn sie türkischen Ministern die Einreise in die Niederlande verweigern oder diese nicht zu ihrer Botschaft vorlassen, suspendieren Sie bitte die Beziehungen zu den Niederlanden. Wir werden Ihnen jede Unterstützung zu Teil werden lassen", sagte Kilicdaroglu bei einer Kundgebung am Sonntag in Adana.

In den Niederlanden war der Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker am Wochenende eskaliert. Die niederländischen Behörden verweigerten Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Einreise mit dem Flugzeug und wiesen die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya auf dem Landweg Richtung Deutschland aus.

Nach Unruhen in Amsterdam ging die niederländische Polizei gegen türkische Demonstranten vor. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erhob daraufhin wie gegen Deutschland auch gegen Den Haag Nazi- und Faschismus-Vorwürfe.