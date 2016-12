Gregoritsch-Zukunft "spätestens nächste Woche" geklärt .

Werner Gregoritsch darf trotz etwaiger Vorfälle rund um das Team nach dem 0:0 im U21-EM-Quali-Play-off-Rückspiel in Spanien am 15. November noch auf einen Verbleib als ÖFB-U21-Teamchef hoffen. In den nächsten Tagen wird es zu Gesprächen mit dem 58-jährigen Steirer kommen, dessen Vertrag mit Jahresende ausläuft und sich nur im Falle der EM-Teilnahme automatisch verlängert hätte.