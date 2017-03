Insgesamt werden rund 300 Soldaten des Militärkommandos NÖ und etwa 100 Beamte der Landespolizeidirektion NÖ an der Übung teilnehmen. Zudem werden gepanzerte Fahrzeuge des Bundesheeres sowie Hubschrauber der Polizei und des Militärs im Einsatz sein.

Die Übung basiert der Aussendung zufolge auf einer fiktiven Gefährdungslage, die sich gegen kritische Infrastruktur richtet. In diesem Fall koordiniert und regelt die Landespolizeidirektion NÖ den vorbeugenden Schutz und die damit zusammenhängende Abwehr gefährlicher Angriffe und sonstiger Aufgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit.

Personenkontrollen und Verkehrsbehinderungen möglich

Das Bundesheer wird zur sicherheitspolizeilichen Assistenzleistung angefordert. Wie schon bei der "Schutz16-NÖ" vor einem Jahr in den Bezirken Melk und Amstetten werden den Soldaten sicherheitspolizeiliche Aufgaben und Befugnisse übertragen.

Polizei und Bundesheer verwiesen in der Aussendung auch darauf, dass es im Bereich der Übungsobjekte Pharma Logistik Austria in Groß Enzersdorf, Industriestraße 14, und Phoenix Arzneiwarengroßhandlung Gmbh in Hagenbrunn, Dietersdorfer Straße 10-18, während "Aida 2017" zu Anhaltungen, Personenkontrollen und kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Durch den Einsatz der Hubschrauber müsse auch mit erhöhter Lärmentwicklung gerechnet werden.