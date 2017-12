Es soll der größte Gefangenenaustausch seit Beginn des Ostukraine-Konflikts vor knapp vier Jahren sein.

Die Ukraine wird geplanterweise insgesamt 306 Gefangene freilassen, die Separatisten 74. Der Austausch war eigentlich schon Anfang 2015 in der Minsker Friedensregelung vereinbart worden. Er ließ sich aber ebenso wenig umsetzen wie eine Waffenruhe zwischen Konfliktparteien.

Auch diesbezüglich gibt es einen Hoffnungsschimmer. Die jüngst vereinbarte Waffenruhe rund um das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Jänner scheint weitgehend zu halten. Laut der OSZE-Beobachtungsmission SMM ging die Zahl der Zwischenfälle zwischen dem 23. und 24. Dezember in der Region Donezk deutlich zurück, während in der Region Luhansk 24 Stunden lang überhaupt keine Verletzung verbucht wurde. Zuvor hatten die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) täglich Hunderte Verletzungen registriert.